Medien: Stürmerstar Mbappe zurück im PSG-Training

Laut der Tageszeitung L'Equipe und RMC Sports bestünde zumindest die Möglichkeit, dass Mbappe im Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) auf dem Spielberichtsbogen stehe. Mbappe hatte am 1. Februar im Ligue-1-Spiel in Montpellier eine Verletzung am linken Oberschenkel erlitten. Seine Ausfallzeit wurde vom Verein auf drei Wochen geschätzt.