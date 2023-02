Nach 180 Einsätzen: Ramos spielt nicht mehr für Spanien

„Es ist die Stunde gekommen, sich von der Seleccion zu verabschieden“, erklärte der 36 Jahre alte Rekordnationalspieler am Donnerstag in den Sozialen Netzwerken. Der neue Nationaltrainer Luis de la Fuente habe ihn angerufen und mitgeteilt, „dass er mit mir nicht plant und nicht planen wird“.

Ramos war schon zur WM im vergangenen Jahr in Katar vom damaligen Chefcoach Luis Enrique nicht mehr nominiert worden, was große Diskussionen in Spanien - auch in der Mannschaft - ausgelöst hatte.