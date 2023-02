Thiaw hofft auf Schalker Klassenerhalt

„Wenn wir nicht parallel spielen oder Training haben, versuche ich immer noch so viel wie möglich von den Schalke-Spielen anzuschauen. Selbstverständlich bin ich noch mit etlichen Jungs aus der Mannschaft regelmäßig in Kontakt“, sagte Thiaw: „Es ist auf jeden Fall noch alles drin - die Saison ist noch lange und was ich aus der Mannschaft höre, glauben die Jungs auch noch weiter voll an sich und den Klassenerhalt.“