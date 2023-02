Traumtor und Kane schocken Chelsea: BVB-Gegner verliert

Der englische Topklub FC Chelsea hat einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Durch das 0:2 (0:0) im London-Derby beim Tabellenvierten Tottenham Hotspur verliert das Starensemble um Nationalspieler Kai Havertz immer mehr den Anschluss an die internationalen Plätze in der Premier League.

Eine Rote Karte für Kreativspieler Hakim Ziyech wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit wurde in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vom VAR zurückgenommen, Havertz sah in der Rudelbildung eine Verwarnung. Anderthalb Wochen vor dem so wichtigen Rückspiel in der Königsklasse muss Teammanager Graham Potter zudem um Abwehrchef Thiago Silva bangen, der nach einem Zweikampf mit Schmerzen im linken Knie behandelt und wenig später ausgewechselt werden musste (19.).