Türkei: Zweitliga-Torhüter unter den Todesopfern

Der türkische Zweitliga-Torhüter Ahmet Eyüp Türkaslan ist bei dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien ums Leben gekommen.

Das gab der Erstliga-Absteiger Yeni Malatyaspor am Dienstag bekannt. „Ruhe in Frieden. Wir werden dich nie vergessen, du großartiger Mensch“, schrieb der Klub in den sozialen Netzwerken.