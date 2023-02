Vor Kracher gegen Bayern: PSG weiter in der Krise

Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain steckt vor dem Champions-League-Kracher gegen Bayern München weiter in der Krise. Ohne den angeschlagenen Weltmeister Lionel Messi und den verletzten Torjäger Kylian Mbappe verlor der Tabellenführer der Ligue 1 1:3 (1:3) beim Verfolger AS Monaco.

PSG liegt zwar noch mit komfortablem Sieben-Punkte-Vorsprung vor den Monegassen, doch die Formkurve zeigt vor dem Achtelfinal-Hinspiel gegen den deutschen Rekordmeister am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) nach unten. Nach drei Niederlagen in der Liga und dem Pokal-Aus am vergangenen Mittwoch bei Olympique Marseille sind die Sorgen seit dem Jahresbeginn enorm gewachsen.