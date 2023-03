FIFA-Wahl: Klaveness wird Infantino die Stimme verweigern

Die Wahl Infantinos beim FIFA-Kongress am Donnerstag in Kigali (Ruanda) gilt trotz der Ablehnung aus Norwegen als sicher. Von den 211 FIFA-Mitgliedern sehen sich nur rund eine Handvoll Verbände in Opposition zu dem umstrittenen Schweizer, der wie schon bei seiner Wiederwahl 2019 keinen Gegenkandidaten hat. Erwartet wird deshalb erneut die fragwürdige Wahl per Akklamation, also einem zustimmenden Applaus.