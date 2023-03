Haaland mit Handy am Steuer erwischt - Polizei ermittelt

Stürmerstar Erling Haaland vom englischen Fußballmeister Manchester City ist mit dem Handy am Steuer erwischt worden. Die britische Boulevard-Zeitung The Sun veröffentlichte ein Video, in dem zu sehen ist, wie der 22-Jährige in seinem Rolls-Royce auf einer zweispurigen Straße fährt. Dabei hält er sein Smartphone in der Hand und schaut immer wieder auf das Display.