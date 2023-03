Mbappes Rekordtreffer: "Spiele, um Geschichte zu schreiben"

"Ich spiele, um Geschichte zu schreiben und ich habe immer gesagt, dass ich in Frankreich Geschichte schreiben will, in der Hauptstadt meines Landes, in meiner Stadt - und das tue ich jetzt", sagte Mbappe dem TV-Sender Canal Plus. Nach dem Abpfiff wurde ihm ein Pokal überreicht, die Fans feierten ihn, einige Kinder trugen extra angefertigte Rekord-T-Shirts.