Ex DFB-Präsident Zwanziger fürchtet "ewigen" FIFA-Präsidenten Infantino

Der Jurist aus Altendiez glaubt, dass der Schweizer in den kommenden Jahren auch die unter Vorgänger Joseph S. Blatter installierte Amtszeitbegrenzung für den FIFA-Präsidenten hinterfragen werde, um dann „ähnlich wie in China oder Nordkorea auf Lebenszeit“ seinen Platz zu festigen.

Der Mann aus dem Wallis, so Zwanziger, habe alle Kontrollmechanismen beseitigt, die in der Amtszeit Blatters geschaffen wurden. Speziell in der unabhängigen Ethikkommission habe Infantino die Personen ausgewechselt.