Europa League: Wirtz-Treffer zum "Goal of the week" gewählt

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen hat die Wahl zum UEFA „Goal of the Week“ gewonnen.

Mit seinem schönen Schlenzer aus 20 Metern hatte der Nationalspieler das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen Union Saint-Gilloise am Donnerstag in der 82. Minute noch ausgeglichen (1:1) und somit die Halbfinal-Hoffnungen der Werkself am Leben gehalten.