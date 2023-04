Frankreich: Entlassene Diacre erhält fast 900.000 Euro

Nach ihrer Entlassung als Trainerin der französischen Frauen-Nationalmannschaft wird Corinne Diacre eine Abfindung in Höhe von fast 900.000 Euro vom französischen Fußballverband erhalten. Das bestätigte Diacres Anwalt der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag.

Diacre war am 9. März entlassen worden, ihr Vertrag lief noch bis August 2024. Zuvor hatte L'Equipe berichtet, dass Diacre 870.000 Euro erhalten soll. Die Summe entspricht dem verbleibenden Gehalt plus einem zusätzlichen Jahresgehalt sowie einem Prozentsatz der Prämien, die ihr zugestanden hätten, wenn Frankreich die diesjährige WM oder die Olympischen Spiele 2024 in Paris gewonnen hätte.