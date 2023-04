Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hält Kurs auf seine Rückkehr in die Königsklasse. Die Red Devils feierten durch ein 2:0 (1:0) gegen den FC Everton ihren zweiten Sieg in Folge und festigten damit ihren Platz in den Champions-League-Rängen. Scott McTominay (36.) auf Vorlage des Ex-Dortmunders Jadon Sancho und Anthony Martial (71.) sorgten in Manchesters Generalprobe für das Europa-League-Viertelfinalhinspiel am Donnerstag (21.00) gegen den FC Sevilla für den sicheren Erfolg.