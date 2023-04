Ligue 1: Rückt Messis Paris-Abschied näher?

Zuletzt hatte es vermehrt Gerüchte um eine Rückkehr zu Barca gegeben. Bei den PSG-Fans ist Messi längst nicht mehr unumstritten, am vergangenen Wochenende war der Weltmeister nach dem 0:1 gegen Olympique Lyon von zahlreichen Zuschauern ausgepfiffen worden.

Nach dem Ausscheiden in der Champions League gegen Bayern München (0:3 nach Hin- und Rückspiel) und der Niederlage im Achtelfinale des Coupe de France (1:2 gegen Marseille) ist der Titel in der Liga der einzige, den PSG in dieser Saison noch gewinnen könnte.