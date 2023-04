Neue Vereinigung will kleinen Klubs eine Stimme geben

40 Fußballklubs aus 25 Ländern haben in Brüssel eine Vereinigung gegründet, die kleineren Vereinen in Europa eine Stimme geben soll. Die Union of European Clubs (UEC) will sich nach eigenen Angaben für die 1400 Profiklubs einsetzen, die in keinem der drei europäischen Wettbewerbe vertreten sind. Die genaue Struktur der Vereinigung blieb zunächst vage, bislang bestehen weder Statuten noch ein Management-Team.