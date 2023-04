Scharfe Ancelotti-Kritik an Terminhatz

Nur drei Tage nach dem spanischen Pokalfinale am 6. Mai gegen CA Osasuna steht in der Champions League für den Titelverteidiger das Halbfinal-Hinspiel (9. Mai) gegen Bayern Münchens Viertelfinalbezwinger Manchester City auf dem Plan. Das Rückspiel findet acht Tage später beim englischen Meister statt.

Ancelotti attackiert UEFA und La Liga

„Die spanische Liga denkt nur an sich, der spanische Verband denkt nur an sich, die UEFA denkt nur an sich, die FIFA denkt nur an sich - und niemand denkt an den Spieler“, schimpfte Münchens ehemaliger Meistertrainer.