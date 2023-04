Vor Champions-League-Rückspiel: Neapel und Milan nur Remis

Spitzenreiter SSC Neapel hat auf dem Weg zu seinem ersten Meistertitel in der Serie A seit 33 Jahren einen kleinen Rückschlag erlitten. Gegen Hellas Verona kam der überlegene Tabellenführer der italienischen Fußball-Liga zwar nicht über ein 0:0 hinaus, liegt aber weiterhin 14 Punkte vor dem ersten Verfolger Lazio Rom.

Drei Tage vor dem Rückspiel im italienischen Champions-League-Viertelfinale gegen den AC Mailand mangelte es Neapel offensiv an Ideen. Kurz vor Schluss vergab Außenseiter Verona sogar eine Großchance auf den Sieg. Beim SSC kehrte der nigerianische Torjäger Victor Osimhen nach seiner Oberschenkelverletzung in den Kader zurück und wurde nach 73 Minuten eingewechselt. Am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) muss Napoli vor eigenem Publikum das 0:1 aus dem Hinspiel wettmachen.