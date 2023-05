Eigengewächs schießt Roma zum Sieg: „Es war großartig“

Ein Römer lässt die Roma träumen: Mit seinem Siegtor gegen Bayer Leverkusen (1:0) im Halbfinal-Hinspiel der Europa League brachte Edoardo Bove das Stadio Olimpico zum Beben - und bescherte der AS Rom eine komfortable Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Donnerstag in der BayArena. „Es war großartig“, sagte das 20 Jahre alte Eigengewächs nach Abpfiff bei RTL mit breitem Grinsen, „ich habe alles reingehauen.“

In seinem achten Europa-League-Spiel war es der erste Treffer für Bove, zuvor hatte der zentrale Mittelfeldspieler in seiner noch jungen Karriere "nur" zweimal in der Serie A getroffen. "Wir haben einen guten Job gemacht", sagte der Youngster, der nach der Pause im Zusammenspiel mit Mittelstürmer Tammy Abraham den Römer Brustlöser besorgt hatte: "In der zweiten Halbzeit sind wir aggressiv auf den Platz gegangen und hatten mehr Power und Intensität."