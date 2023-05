Einbruch ins Haus von Real-Star Rodrygo

In der Nacht zu Montag ist in das Haus des brasilianischen Fußballstars Rodrygo (22) vom spanischen Rekordmeister Real Madrid eingebrochen worden. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Polizeiquellen. Als die Ordnungshüter am Tatort eintrafen, hätten sie eine aufgebrochene Tür und mehrere auf den Kopf gestellte Zimmer vorgefunden. Über den Inhalt und den Wert der Beute sei bislang nichts bekannt.