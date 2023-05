Messi entschuldigt sich für Reise nach Saudi-Arabien

Weltmeister Lionel Messi hat seine von Paris St. Germain nicht genehmigte Reise nach Saudi-Arabien mit einem Missverständnis begründet. „Ich dachte, wir hätten wie immer einen freien Tag nach dem Spiel“, sagte der Argentinier in einem auf den Sozialen Netzwerken veröffentlichten Video und fügte an: „Ich entschuldige mich bei meinen Teamkollegen und warte ab, was der Verein mit mir machen will.“