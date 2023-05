Sportdirektor Cruyff verlässt Barca am Saisonende

Der FC Barcelona muss sich einen neuen Sportdirektor suchen: Jordi Cruyff wird seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim spanischen Fußball-Meister nicht verlängern. Dies habe der 49-Jährige Barca-Präsident Joan Laporta am Dienstag in einem „emotionalen Treffen“ mitgeteilt, hieß es von Vereinsseite.