FIFA intensiviert Kampf gegen Hass und Hetze im Internet

Der Fußball-Weltverband FIFA intensiviert seinen Kampf gegen Hass und Hetze im Internet. Die FIFA will die Sozialen Netzwerke "dazu anhalten, stärker gegen Absender beleidigender, diskriminierender und einschüchternder Botschaften an Teams und Spielern bei Turnieren vorzugehen". Zudem sollen "Informationen zu Tätern an die betreffenden FIFA-Mitgliedsverbände und die zuständigen Strafverfolgungsbehörden" weitergeleitet werden, "um mögliche rechtliche Schritte gegen die Täter zu unterstützen".