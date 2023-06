Gold Cup: USA retten Remis zum Auftakt

Titelverteidiger USA ist zum Auftakt des Gold Cups nur knapp einer seltenen Niederlage entgangen. Die Mannschaft von Interimstrainer B.J. Callaghan holte gegen Jamaika ein 1:1 (0:1), der eingewechselte Brandon Vazquez (88.) glich in Chicago erst in der Schlussphase aus. Die USA treten beim Gold Cup ohne ihre in Europa aktiven Stars wie Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), Christian Pulisic (FC Chelsea) und Weston McKennie (Juventus Turin) an.