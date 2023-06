Kuriose Aussage: Frankreich-Präsident Macron will Mbappe von Verbleib überzeugen

Ein Szenario, dass in Deutschland unvorstellbar wäre: Der französische Präsident Emmanuel Macron will Stürmerstar Kylian Mbappé von einem Verbleib bei Meister Paris St. Germain überzeugen.

Auf die Frage eines jungen PSG-Fans am Rande der VivaTech-Messe in Paris sagte Macron am Mittwoch, er habe „keine Ahnung“ von der Zukunft Mbappés. „Aber ich werde versuchen, mich für den Verbleib des französischen Kapitäns einzusetzen“, fuhr der Politiker fort.