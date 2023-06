Mbappes 40. Länderspieltor: Frankreich auf EM-Kurs

Vize-Weltmeister Frankreich hat dank des 40. Länderspieltreffers von Kylian Mbappe in der EM-Qualifikation seine weiße Weste gewahrt. Das Starensemble gewann am Montagabend im Stade de France in Überzahl mit 1:0 (0:0) gegen Griechenland. Mit der Optimalausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen liegen Les Bleus in der Gruppe B klar auf Kurs.