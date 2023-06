Offiziell: Maldini und Milan gehen getrennte Wege

Vereinsikone Paolo Maldini und die AC Mailand gehen getrennte Weg. Der 54-Jährige, der von 1985 bis 2009 für Milan spielte und seit 2019 als Technischer Direktor arbeitete, verlässt den Klub. Das gaben die Rossoneri am Dienstag bekannt.

Die Zusammenarbeit mit Maldini wurde mit Wirkung zum 5. Juni beendet. "Wir danken ihm für seine jahrelangen Dienste in dieser Rolle, die zur Rückkehr in die Champions League und zum Gewinn des Scudetto 2021/22 beigetragen haben", hieß es in der Mitteilung.