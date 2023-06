Ligue 1: PSG: Galtier-Aus wohl besiegelt

Galtier, der erst im Sommer 2022 von OGC Nizza in die französische Hauptstadt gewechselt war, hatte in Paris noch einen Vertrag bis 2024. In dieser Ligue-1-Saison führte er den Verein zum elften Meistertitel der Vereinsgeschichte, womit PSG nun alleiniger Rekordmeister in Frankreich ist. Zuvor hatte man sich den Titel noch mit AS Saint-Etienne geteilt.

Dies war jedoch zu wenig für die Besitzer des französischen Vorzeigeklubs, für die der Triumph in der Champions League absolute Priorität hat. Am nächsten dran war der Verein bislang in der Saison 2019/20, als man erst im Finale an Bayern München scheiterte. Ansonsten war in den vergangenen sieben Jahren bereits fünfmal im Achtelfinale Schluss in der Königsklasse.