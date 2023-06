Spanien und Brasilien planen Freundschaftsspiel

Der Brasilianer Vinicius Junior wurde nach seinem Wechsel nach Spanien vor fünf Jahren immer wieder Opfer von Beleidigungen und Affenlauten. Zuletzt sorgten Szenen in Valencia für Aufsehen, als der Flügelstürmer im Mai von Heimfans wiederholt rassistisch beleidigt wurde. "Heute ist Spanien in Brasilien als ein Land der Rassisten bekannt", hatte Vinicius daraufhin in den Sozialen Netzwerken geschrieben.