Xavi zeigt Verständnis für Messi: "Müssen wir respektieren"

Nach seinem Vertragsende in Paris war lange Zeit über eine Rückkehr Messis zum FC Barcelona spekuliert worden. Am Mittwoch hatte der Argentinier dann bekannt gegeben, zu Inter Miami in die USA wechseln zu wollen. Xavi bestätigte, in den vergangenen Monaten oft mit Messi gesprochen zu haben, um ihn von einer Rückkehr nach Katalonien zu überzeugen.