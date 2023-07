5:0 gegen MLS-Auswahl: Havertz trifft erstmals für Arsenal

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hat sein erstes Tor für seinen neuen Arbeitgeber FC Arsenal erzielt. Der vom FC Chelsea innerhalb Londons gewechselte ehemalige Leverkusener stellte beim 5:0 (2:0)-Sieg der "Gunners" in Washington gegen eine Auswahl der US-Profiliga Major League Soccer in der 89. Minute den Endstand her.