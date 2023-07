Europacup-Endspiele: Zahlreiche deutsche Bewerber

Kandidaten für die Endspiele in der Europa League sind Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Leipzig und Stuttgart. Die Finals in der Conference möchte Leipzig austragen. Bei der Champions League der Frauen geht es um Gelsenkirchen, München oder Stuttgart. Am Ende wird es jeweils nur eine Stadt in die finale Bewerbung schaffen, die bis zum 21. Februar 2024 abgegeben werden muss.