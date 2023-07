Messi gelingt Traumtor bei Miami-Debüt

Lionel Messi ist ein filmreifes Debüt für seinen neuen Klub Inter Miami gelungen. Der Argentinier erzielte in der Nachspielzeit der Leagues-Cup-Partie gegen den mexikanischen Klub Cruz Azul ein Traumtor zum 2:1-Sieg. Messi traf mit links per Freistoß in den Winkel und versetzte die 20.000 Fans in Fort Lauderdale in Ekstase.