Ohne Punktverlust und Gegentor: England U21-Europameister

Englands U21-Fußballer haben ihre überragenden Auftritte bei der EM in Georgien und Rumänien mit dem dritten Titel gekrönt. Im Finale von Batumi besiegten die Young Lions Rekordeuropameister Spanien mit 1:0 (1:0) und holten damit erstmals nach 39 Jahren den EM-Pokal. Die Spanier verpassten es hingegen, mit Triumph Nummer sechs Italien zu überflügeln und zum alleinigen Rekordtitelträger aufzusteigen.

Curtis Jones vom FC Liverpool (45.+4) erzielte unter den Augen von A-Nationaltrainer Gareth Southgate den Siegtreffer für die Engländer, die in der Vorrunde das vorzeitige Aus von Titelverteidiger Deutschland besiegelt hatten. England-Schlussmann James Trafford hielt in der Nachspielzeit (90.+9) einen Foulelfmeter von Abel Ruiz. Erstmals in der U21-EM-Geschichte gewann damit eine Mannschaft jedes Spiel und blieb zudem ohne Gegentreffer. Nach dem Strafstoß sahen zudem Morgan Gibbs-White und Antonio Blanco jeweils Gelb-Rot.