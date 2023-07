Salzburg stellt Trainer Jaissle frei

Der österreichische Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat seinen deutschen Trainer Matthias Jaissle mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das verkündete der Klub am Freitag bei Twitter. Einen Tag vor dem Saisonstart in die Bundesliga steht der Serienmeister nun ohne Cheftrainer da. Am Samstag um 19.30 Uhr beginnt die Saison für Salzburg beim SCR Altach.