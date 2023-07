Spurs-Coach Postecoglou genervt von Kane-Thema

Die ersten sechs Fragen auf der Runde vor dem Testspiel gegen Stadtrivale West Ham United am Dienstag drehten sich nur um Kane. Der Wirbel aber, behauptete Postecoglou, werde den Angreifer nicht aus der Spur werfen. "Viele Leute kennen Harry besser als ich es tue, aber er wird sich davon nicht beeinflussen lassen. Er ist hier und solange das so ist, ist er voll dabei bei dem, was wir tun."