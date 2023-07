Tottenham-Besitzer Lewis wegen Insiderhandels angeklagt

Joe Lewis, milliardenschwerer Besitzer des Premier-League-Klubs Tottenham Hotspur, ist wegen Insiderhandels angeklagt worden. Dies erklärte die US-Bundesanwaltschaft in New York. Laut Damian Williams, Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, habe der 86-Jährige, der auf den Bahamas lebt, jahrelang Angestellte und Liebhaber mit Insider-Informationen versorgt, die Millionen von Dollar einbrachten.