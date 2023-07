„Werden um ihn kämpfen“: Guardiola hofft auf Walker-Verbleib

Teammanager Pep Guardiola von Manchester City hofft weiter auf einen Verbleib des vom FC Bayern umworbenen Kyle Walker. „Wir wollen ihn, ja“, sagte Guardiola vor dem Spiel gegen die Münchner am Mittwoch (12.30 Uhr MESZ) in Tokio: „Ich weiß, dass beide Vereine in Kontakt sind, wir werden um ihn kämpfen - und ich bin sicher, dass Bayern das auch tun wird.“