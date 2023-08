Afrikanische Fußballliga AFL startet ab dem 20. Oktober

Der Weltverband FIFA und afrikanische Verband CAF starten gemeinsam ab dem 20. Oktober die Afrikanische Fußballliga AFL. An der ersten Ausgabe des Wettbewerbs werden acht Mannschaften aus den Regionen Nord, Zentral-West und Süd-Ost teilnehmen, die Auslosung der Paarungen findet am 2. September im ägyptischen Kairo statt. Das gab die FIFA am Mittwoch bekannt.

Die Eröffnungsfeier findet am 20. Oktober in Dar es Salam/Tansania statt. Die Mannschaften beginnen direkt mit den Viertelfinals, die Begegnungen werden in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Die Runde der besten vier ist zwischen dem 29. Oktober und dem 1. November geplant, die Finalspiele finden am 5. und 11. November statt.