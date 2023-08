Bayer-Trainer rechnet mit Rubiales ab: "Er war nie akzeptiert"

Die ehemaligen spanischen Weltstars Xabi Alonso und Andres Iniesta sind entsetzt über den Kuss-Skandal um Verbandsboss Luis Rubiales . „Es ist ganz klar, dass er gehen muss. Er war nie akzeptiert. Er hat sich nicht korrekt verhalten und kann nicht in dieser Position bleiben“, sagte Bayer Leverkusens Chefcoach Alonso bei Sky .

Iniesta äußerte sich in den Sozialen Medien: "Nachdem, was diese Woche passiert, kann ich nur meine Trauer als Mensch, als Vater von drei Töchtern, als Ehemann und Fußballer zum Ausdruck bringen."

Iniesta: Solche Aktionen dürfen wir nicht akzeptieren

Er sei der festen Überzeugung, dass „wir solche Aktionen, die wir gesehen haben, nicht tolerieren dürfen und die einen so großen Meilenstein wie den Gewinn einer Weltmeisterschaft getrübt haben“, so Iniesta, der die spanische Männer-Nationalmannschaft 2010 im WM-Endspiel in Südafrika mit seinem Tor zum WM-Champion gemacht hatte.