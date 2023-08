Englischer Supercup: Arsenal stoppt City

Für Arsenal trafen alle vier Schützen vom Punkt, Citys Kevin De Bruyne und Rodri versagten hingegen die Nerven. Zuvor hatte der englische U21-Europameister Cole Palmer (77.) die Skyblues um den deutschen Torhüter Stefan Ortega in Führung gebracht, Leandro Trossard (90.+11) erzwang kurz vor dem Schlusspfiff das Duell vom Punkt. Für Arsenal war es bereits der 17. Triumph in der traditionellen Saisoneröffnung.

Der von Bayern München umworbene Rechtsverteidiger Kyle Walker führte City im Londoner Wembley Stadion wieder als Kapitän aufs Feld, Neuzugang Josko Gvardiol vom Bundesligisten RB Leipzig stand noch nicht im Kader. Im ersten Durchgang erspielten sich die Gunners die besseren Chancen, Havertz scheiterte aber gleich zweimal aus guter Position an Ortega.

Im zweiten Durchgang flachte die Partie zunächst ab. Citys Starstürmer Erling Haaland trat kaum in Erscheinung, in der 64. Minute ersetzte Palmer den Norweger und traf in der Schlussviertelstunde sehenswert zur Führung. Trossards abgefälschter Schuss rettete die Gunners dann ins Elfmeterschießen.