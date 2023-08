Erneute Wut-Aktion! Ex-Bayern-Star Mané sorgt für Aufsehen

Al-Nassr hat am vierten Spieltag der Saudi Pro League den zweiten Sieg gefeiert. Der Klub aus Riad gewann vor allem dank seiner Superstars mit 4:0 (3:0) gegen Al-Shabab und scheint nun richtig in der Saison angekommen zu sein.

Cristiano Ronaldo ebnete mit zwei Elfmetertreffern (13. und 38. Minute) den Weg zum Erfolg, auch Ex-Bayern-Star Sadio Mané trug sich noch vor der Halbzeitpause auf Vorarbeit Ronaldos in die Torschützenliste ein (40.), weswegen die zwei Neuzugänge bisweilen in den sozialen Medien als „bestes Duo der Welt“ gefeiert wurden. Sultan Al-Ghanam besorgte in der 80. Minute den Treffer zum 4:0-Endstand.