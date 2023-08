Hype um Duell mit Messi: Mukhtar findet "das alles unreal"

Der frühere deutsche U21-Nationalspieler, derzeit bester Torschütze der nordamerikanischen Topliga, bekommt es mit seinem Klub am Sonntag (3.00 MESZ) im Finale des League Cups mit Inter Miami um Neuzugang Messi zu tun. Nicht nur Nashville ist deswegen im Fußballfieber, doch gerade in Tennessee ist der Hype sichtbar. In der Stadt, wo auch das große Spiel steigt, hängen an jeder Ecke Plakate, die Mukhtar neben Messi zeigen. "Das ist alles schon unreal", sagte der gebürtige Berliner.