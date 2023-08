Igitt! Fiese Ekel-Attacke von Ronaldo

Doch bereits in der 33. Minute - beim Stand von 0:0 - schien Ronaldo nervlich angespannt zu sein. In Erwartung eines Freistoßes geriet der Superstar im Al-Hilal-Strafraum in eine kleine Auseinandersetzung mit Ali Al-Boleahi.

Im Kampf um die beste Position schubste Al-Hilals Nummer fünf Ronaldo, was dieser so wohl nicht stehen lassen wollte. Der 38-Jährige fuhr mit seiner Hand unter sein Trikot und wischte danach seinen Schweiß in das Gesicht des Innenverteidigers, der danach mit erhobenem Zeigefinger einige Worte an den Superstar richtete.