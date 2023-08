Mbappe bei PSG wieder in Mannschaft integriert

Der französische Fußball-Weltstar Kylian Mbappe ist am Sonntag wieder in die erste Mannschaft von Meister Paris St. Germain integriert worden. Dies gab der Klub offiziell bekannt. Mehrere Wochen war der 24-Jährige, der seinen 2024 auslaufenden Vertrag an der Seine nicht verlängern möchte, ausgegrenzt worden.