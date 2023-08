Deadline Day: Bayern-Insider Reschke glaubt an "Unruhe" wegen Saudi-Arabien

Der langjährige Bundesliga -Manager und Kader-Bauer des FC Bayern Michael Reschke erwartet rund um den Deadline Day am Freitag ein hektisches Treiben auf dem Transfermarkt .

In Saudi-Arabien schließt das Transferfenster erst am 20. September. „Sollte ein saudi-arabischer Verein noch an einem europäischen Topstar interessiert sein und bereit sein, extrem zu investieren, dann wird es speziell.“