Supercup: Guardiola und City greifen nach dem vierten Titel

Die Triple-Saison ist vorbei, Manchester City steht nach seinem historischen Gipfelsturm wieder „am Fuße des Berges“, so sieht es Pep Guardiola - dabei kann sein Team der vergangenen Spielzeit noch einen vierten Titel hinzufügen. Am Mittwoch (21 Uhr im SPORT1-Ticker) tritt der Champions-League-Sieger im UEFA Supercup an, Gegner in Piräus ist der FC Sevilla.