Ex-BVB-Star feiert Torpremiere! Milan mit souveränem Auftaktsieg

Nationalspieler Malick Thiaw hat mit dem italienischen Fußball-Erstligisten AC Mailand in der Serie A einen Saisonauftakt nach Maß erwischt.

Mit dem deutschen Innenverteidiger in der Startelf setzte sich Milan am Montagabend 2:0 (2:0) beim FC Bologna durch.

Milans Coach vertraute wie in der Rückrunde der vergangenen Saison von Beginn an auf Thiaw. Der 21 Jahre alte Ex-Schalker bildete mit dem englischen Nationalspieler Fikayo Tomori in Bologna ein starkes Duo im Abwehrzentrum.