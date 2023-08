US Open Cup: Messi erspielt sich nächste Titelchance

Fußball-Weltmeister Lionel Messi hat sich mit Inter Miami die nächste Titelchance erspielt. Der Argentinier zog mit dem US-Team nach einem Krimi durch das 5:4 im Elfmeterschießen gegen den FC Cincinnati ins Finale des US Open Cups ein, dem ältesten und wichtigsten K.o.-Wettbewerb im amerikanischen Fußball. Nach Verlängerung hatte es 3:3 gestanden. Im Endspiel treffen Messi und Co. am 27. September auf Houston Dynamo.