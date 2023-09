Erneuter Sieg! Ex-Bayern-Star liefert in Saudi-Arabien ab

Al-Nassr hat seine Siegesserie in der Pro League fortgesetzt. Das Team um die Superstars Cristiano Ronaldo und Sadio Mané gewann die dritte Partie in Folge und bezwang Al-Hazem klar mit 5:1 (2:0).

Dabei zeigte sich der Portugiese mal wieder in Topform. So bereitete er nicht zwei Tore seiner Teamkollegen vor, sondern traf in der 68. Minute auch selbst zum zwischenzeitlichen 4:1.