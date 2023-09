Finanzielle Fortschritte: FC Barcelona macht Gewinn

Der von finanziellen Nöten geplagte spanische Topklub FC Barcelona hat in der abgelaufenen Saison einen deutlichen Gewinn erzielt und seine Schulden etwas getilgt. Die Katalanen erwirtschafteten in der Saison 2022/23 einen Überschuss von 304 Millionen Euro nach Steuern, wie der Verein am Donnerstag bekannt gab.